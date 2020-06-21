Молочный вишневый коктейль с шоколадом
Описание
Всем привет!:) Как насчет прохладного вишневого коктейля? Да еще с молочно-шоколадным вкусом! Согласитель, это то, что нужно жарким летним деньком! Воздушный и вкусный, обязательно понравится всей семье!:)
Ингредиенты рецепта
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покупокили
Порции– 1 +
Энергетическая ценность на порцию
Калории
65208 ккал
Белки
1451.1 гр
Жиры
1700.3 гр
Углеводы
11291.4 гр
Как приготовить "Молочный вишневый коктейль с шоколадом"
1
Убираем из каждой вишенки косточки. Кладем вишни в чашу для погружного блендера
2
Заливаем вишню холодным молоком и взбиваем.
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3
Нужно взбивать до воздушной пенки. Это займет около минутки-полторы.
4
Добавляем сахар, ванильный сахар и какао, и снова хорошо взбиваем несколько минут.
5
Наливаем в стакан и наслаждаемся!:)