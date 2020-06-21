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Молочный вишневый коктейль с шоколадом

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351 21 Июня 2020 21:18
Молочный вишневый коктейль с шоколадом
2
Нравится?
1 порции
5 минут
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Описание

Всем привет!:) Как насчет прохладного вишневого коктейля? Да еще с молочно-шоколадным вкусом! Согласитель, это то, что нужно жарким летним деньком! Воздушный и вкусный, обязательно понравится всей семье!:)

Аватар пользователя 8050
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Рецептов: 27
Ингредиенты рецепта

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Порции
1 +
вишня вишня
100 г
молоко молоко
200 мл
сахар сахар
1 ст.л.
сахар ванильный сахар ванильный
по вкусу
какао-порошок какао-порошок
1 ч.л.
Энергетическая ценность на порцию
Калории
65208 ккал
Белки
1451.1 гр
Жиры
1700.3 гр
Углеводы
11291.4 гр

Как приготовить "Молочный вишневый коктейль с шоколадом"

1
Молочный вишневый коктейль с шоколадом - фото шаг 1
Убираем из каждой вишенки косточки. Кладем вишни в чашу для погружного блендера
2
Молочный вишневый коктейль с шоколадом - фото шаг 2
Заливаем вишню холодным молоком и взбиваем.
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3
Молочный вишневый коктейль с шоколадом - фото шаг 3
Нужно взбивать до воздушной пенки. Это займет около минутки-полторы.
4
Молочный вишневый коктейль с шоколадом - фото шаг 4
Добавляем сахар, ванильный сахар и какао, и снова хорошо взбиваем несколько минут.
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5
Молочный вишневый коктейль с шоколадом - фото шаг 5
Наливаем в стакан и наслаждаемся!:)
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