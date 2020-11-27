Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту

Сложность: высокая

Предлагаю рецепт простого и быстрого в приготовлении, но очень вкусного пирожного. Это нежная на вкус и мягкая песочная основа в сочетании со сладким яблочным джемом. При этом обязательно возьмите действительно вкусный джем, тогда успех пирожного обеспечен.