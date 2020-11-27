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Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту

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27 Ноября 2020 18:05 568 0

Фото блюда

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту
4
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6 порции
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Описание

Сложность: высокая

Предлагаю рецепт простого и быстрого в приготовлении, но очень вкусного пирожного. Это нежная на вкус и мягкая песочная основа в сочетании со сладким яблочным джемом. При этом обязательно возьмите действительно вкусный джем, тогда успех пирожного обеспечен.

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Рецептов: 151

Ингредиенты рецепта

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Порции
6 +
мука мука
620 г
маргарин сливочный маргарин сливочный
360 г
сахар сахар
260 г
разрыхлитель разрыхлитель
2 ч.л.
соль соль
2 щепотка
яйца куриные яйца куриные
2 шт
джем джем
400 г

Как приготовить "Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту"

1

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 1
Сливочный маргарин комнатной температуры, для чего его нужно достать из холодильника как минимум за час до выпечки, кладем в миску.
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2

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 2
Взбиваем миксером в течение 2 минут. Затем добавляем сахар.

3

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 3
Снова взбиваем 1 минуту.
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4

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 4
Затем добавляем яйца комнатной температуры, их можно достать из холодильника заранее, одновременно со сливочным маргарином.

5

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 5
Снова взбиваем 1-2 минуты. Получается мягкая нежная масса.

6

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 6
Затем частями добавляем муку, смешанную с разрыхлителем.

7

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 7
Замешиваем мягкое, пластичное тесто. Долго вымешивать не рекомендуется, главное, чтобы тесто собралось в комок.

8

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 8
Делим тесто на две части.

9

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 9
Каждую часть отдельно распределяем равномерным слоем на противне, смазанном растительным маслом. Ещё лучше будет, если застелить противень пекарский бумагой, тогда корж легче будет снимать. Поверхность теста накалываем вилкой, чтобы при выпечке корж не вздувался.

10

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 10
Выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 градусов 7-10 минут, при этом корж может остаться достаточно светлым, главное, чтобы при прокалывании коржа зубочисткой, она оставалась сухой. Таким образом выпекаем и второй корж. Коржи должны получиться мягкими. Не пересушите.

11

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 11
Затем осторожно снимаем корж с помощью разделочной доски, или если он выпекался на пекарской бумаге, то осторожно снимаем бумагу. Затем подравниваем края коржей ножом.

12

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 12
Намазываем нижний корж половинным количеством яблочного джема, немного не доходя до краев. На самом деле, джем можно взять любой, главное, чтобы он был вкусный.

13

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 13
Сверху накрываем вторым коржом и слегка прижимаем.

14

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 14
Затем намазываем верхний корж всем оставшимся джемом до самых краев.

15

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 15
Обрезки от коржей измельчаем в крошку с помощью стакана.

16

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 16
Посыпаем получившейся крошкой по всей поверхности коржа равномерно. Затем отправляем в холодильник как минимум на 4 часа, а лучше на ночь, чтобы пирожные хорошо пропитались.

17

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 17
Нарезаем заготовку на пирожные произвольной формы.

18

Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту - фото шаг 18
Вместе с родными и друзьями пьем чай с этим вкусным и нежным пирожным.
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