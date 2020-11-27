Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту
27 Ноября 2020 18:05 568 0
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Описание
Сложность: высокая
Предлагаю рецепт простого и быстрого в приготовлении, но очень вкусного пирожного. Это нежная на вкус и мягкая песочная основа в сочетании со сладким яблочным джемом. При этом обязательно возьмите действительно вкусный джем, тогда успех пирожного обеспечен.
Ингредиенты рецепта
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Порции– 6 +
Как приготовить "Песочное пирожное с яблочным джемом: вкусное и просто тает во рту"
1
Сливочный маргарин комнатной температуры, для чего его нужно достать из холодильника как минимум за час до выпечки, кладем в миску.
2
Взбиваем миксером в течение 2 минут. Затем добавляем сахар.
3
Снова взбиваем 1 минуту.
4
Затем добавляем яйца комнатной температуры, их можно достать из холодильника заранее, одновременно со сливочным маргарином.
5
Снова взбиваем 1-2 минуты. Получается мягкая нежная масса.
6
Затем частями добавляем муку, смешанную с разрыхлителем.
7
Замешиваем мягкое, пластичное тесто. Долго вымешивать не рекомендуется, главное, чтобы тесто собралось в комок.
8
Делим тесто на две части.
9
Каждую часть отдельно распределяем равномерным слоем на противне, смазанном растительным маслом. Ещё лучше будет, если застелить противень пекарский бумагой, тогда корж легче будет снимать. Поверхность теста накалываем вилкой, чтобы при выпечке корж не вздувался.
10
Выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 градусов 7-10 минут, при этом корж может остаться достаточно светлым, главное, чтобы при прокалывании коржа зубочисткой, она оставалась сухой. Таким образом выпекаем и второй корж. Коржи должны получиться мягкими. Не пересушите.
11
Затем осторожно снимаем корж с помощью разделочной доски, или если он выпекался на пекарской бумаге, то осторожно снимаем бумагу. Затем подравниваем края коржей ножом.
12
Намазываем нижний корж половинным количеством яблочного джема, немного не доходя до краев. На самом деле, джем можно взять любой, главное, чтобы он был вкусный.
13
Сверху накрываем вторым коржом и слегка прижимаем.
14
Затем намазываем верхний корж всем оставшимся джемом до самых краев.
15
Обрезки от коржей измельчаем в крошку с помощью стакана.
16
Посыпаем получившейся крошкой по всей поверхности коржа равномерно. Затем отправляем в холодильник как минимум на 4 часа, а лучше на ночь, чтобы пирожные хорошо пропитались.
17
Нарезаем заготовку на пирожные произвольной формы.
18
Вместе с родными и друзьями пьем чай с этим вкусным и нежным пирожным.
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