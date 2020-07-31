По названию
По ингредиентам
Искать в в рецептах в советах в темах
Все результаты
×
×

Кулинарные рецепты с фото 26 939 рецептов, +48 новых

Все рецепты

Самый вкусный и удобный кулинарный сайт рецептов рунета. Более 30 новых рецептов с фото ежедневно. Быстрый поиск по ингредиентам и параметрам. А еще у вас будет личный профиль, доступный после регистрации, где можно сохранять рецепты в кулинарные книги, добавлять друзей, создавать и вести свои группы, публиковать и сохранять советы, постить свои фото и много другое.

1

Рулет из омлета с рикоттой и зеленью

Этот рецепт я подсмотрела у людей, которые следят за своим питанием. Рулет из омлета с рикоттой и зеленью отлично подходит для завтрака и перекуса. Готовится быстро и получается очень вкусно. Вся семья постоянно просит добавки. Готовим его в семье часто.
Аватар пользователя Ekaterina
Ekaterina
31.07.2020 22:13
6
0
0
1

Летний салат из огурцов, помидоров с зеленью и сметаной

Лето... Пора обилия овощей и зелени, поэтому я часто делаю этот полезный витаминный летний салат из огурцов, помидоров с зеленью и сметаной. Подходит и на обед, и на ужин, и можно даже таким салатом просто перекусить. Легко и полезно!
Аватар пользователя Счастливая Мама
Счастливая Мама
31.07.2020 22:12
3
0
0
3

Абрикосовый джем на зиму

Здравствуйте. Самое время для заготовок на зиму, зимой всегда хочется окунуться в лето и вспомнить вкус фруктов. Абрикосовый джем на зиму отлично подойдёт для какой-нибудь выпечки и к чаю. Наливаем его в вазочку, завариваем чай и наслаждаемся летним вкусом абрикосов.
Аватар пользователя Katarina
Katarina
31.07.2020 22:10
10
0
0
0

Фунчоза с овощами и мясом индейки

Приготовление фунчозы не потребует от вас много времени, однако это блюдо получается очень вкусным, идеально подойдет для легкого ужина и не оставит вас равнодушным. Попробуйте приготовить фунчозу с овощами и мясом индейки.
Аватар пользователя Аnnet
Аnnet
31.07.2020 21:14
6
0
0
Рецепт дня
3

Варенье пятиминутка из чёрной смородины

Предлагаю вашему вниманию рецепт очень вкусного варенья из чёрной смородины. Варится такое варенье всего пять минут, благодаря чему большая часть витаминов сохраняется. Получается это лакомство ароматным и нежным, его можно намазать на белый хлеб с маслом или есть вприкуску с чаем.
Аватар пользователя МарияZ
МарияZ
30.07.2020 10:16
111
0
0
0

Рулетики из готового слоеного теста с мясом, шампиньонами и сыром

Побалуйте свою семью нежными и мягкими рулетиками со вкусом пиццы. Рулетики из готового слоеного теста с мясом, шампиньонами и сыром можно готовить как на завтрак так и на ужин, а также брать их на работу на перекус. Начинку можно дополнять и менять на свое усмотрение.
Аватар пользователя Анастасия Громовая
Анастасия Громовая
31.07.2020 21:10
6
0
0
1

Баклажаны на гриле с пряными травами

Идеальная летняя закуска - баклажаны на гриле с пряными травами. В жару, когда не хочется есть тяжелую пищу на помощь приходят овощи. А если у вас есть гриль можно превратить их в настоящее произведение искусства! Нежные,тающие во рту баклажаны с пряными нотками подойдут как в качестве закуски, так и как основное блюдо. Приятного аппетита!
Аватар пользователя Lidiia
Lidiia
31.07.2020 21:08
13
0
0

Полезные советы и лайфхаки 3 095 советов, +5 новых

Все советы и лайфхаки
0

Нигелла дамасская: как вырастить этот прекрасный цветок у себя на участке

Пришла она в наш сад неожиданно. Простая и застенчивая. Приняли мы скромницу доброжелательно, хотя ничего о ней не знали. И лишь когда расцвела, открылось "имя" её. Оказалось оно красивым, впрочем, как и она сама. Нигелла дамасская её зовут. А ещё "девицей в зелени" величают. Есть у неё название и попроще - чернушка.
Аватар пользователя Виктория
Виктория
31.07.2020 15:15
14
0
0
1

9 нестандартных блюд из яиц

Наверно, в каждом уголке мира существует свой уникальный способ приготовления куриных яиц. Я предлагаю рассмотреть сегодня очень интересные рецепты, некоторые из которых я уже опробовала сама.Фотографии к рецептам, которые я готовила, приложу свои. Также поделюсь вкусовыми впечатлениями об этих рецептах.
Аватар пользователя Polienko Veronika
Polienko Veronika
31.07.2020 14:35
30
0
0
0

Самодиагностика: как выявить некоторые заболевания на ранней стадии

Большинство людей устроены так, что пока что-то не заболит - к врачу ни ногой, как в народе говорят, пока жареный петух не клюнет. О профилактических обследованиях, осмотрах вообще промолчу, поэтому, если вы относитесь к такой категории, хотя бы проводите элементарную самодиагностику. Так, например, проверить своё здоровье можно с помощью простых тестов, которые займут совсем немного времени. Конечно, это не та диагностика, которую проводит специалист на приёме, но и такая проверка может быть довольно информативной. И если она укажет на какое-то заболевание, то нужно сразу же обратиться к соответствующему специалисту в области медицины для уточнения диагноза.
Аватар пользователя Виктория
Виктория
31.07.2020 12:55
22
0
0
0

Дарим подарки: несколько рекомендаций по их выбору

Поиск подарков всегда дело обременительное. Причём не только для кошелька, но и для ума: вечный риторический вопрос "Что подарить?" всякий раз мучительными раздумьями оседает в вашей голове. Хорошо, когда "объект" заранее вполне конкретно уведомляет о своих потребностях, а если нет! Максимального развития эта мысль достигает в предновогодние дня при участии всего населения страны (ну и мира).
Аватар пользователя Виктория
Виктория
31.07.2020 12:19
21
0
0

Популярные группы

Все группы
Нямкин: новости сайта, проблемы и предложения
78 участников, 0 друзей
Вступить
Пища для ума
8 участников, 0 друзей
Вступить
Кулинарные советы и хитрости
20 участников, 0 друзей
Вступить
Сделай сам, хендмейд своими руками
23 участника, 0 друзей
Вступить

Летние рецепты — ярко, солнечно и сочно!

4

Суп с зелёным луком

В весеннее-летний период я всегда готовлю супы с добавлением свежей зелени. Сегодня я хочу поделиться с вами своим рецептом приготовления супа с зелёным луком, он можно сказать диетический. Готовлю я его буквально за 25 минут, чаще даже успеваю приготовить его перед работой. Зелёный лук придает супу очень интересный цвет.
Аватар пользователя Mari_na
Mari_na
13.05.2019 11:37
1 тыс
0
0
1

Шарлотка с щавелем

На улице лето и в лугах растет и цветет огромное количество различных трав. Поэтому сегодня я хочу предложить вам рецепт прекрасной шарлотки с начинкой из щавеля. Нежное, сладкое тесто и прекрасная кисловатая прослойка делает его просто великолепным. И при всем при этом делается она очень просто и быстро. Приступим.
Аватар пользователя Лариса Трямкина
Лариса Трямкина
17.06.2019 20:05
1 тыс
0
0
2

Компот из малины с мятой на зиму в 3-х литровых банках

Малинное варенье любят все, но мы сегодня готовим компот из малины с мятой на зиму. Консервировать будем в 3-х литровые банки, чтобы вволю напиться всем. Такой напиток не уступает покупным сокам по вкусу, а витаминов в нем намного больше. Сделав много заготовок из ягод, можно каждый день вспоминать солнечное лето.
Аватар пользователя Галя
Галя
10.07.2019 19:53
1 тыс
0
0
6

Жареные чесночные стрелки с мясом по-корейски

Пикантные жареные стрелки чеснока с мясом на сковороде по-корейски - яркое и ароматное летнее блюдо, которым можно разнообразить свое меню. Порадуйте себя и своих домачадцев сочной и вкусной закуской. Рецепт очень прост в приготовлении.
Аватар пользователя nyamkin
nyamkin
03.07.2019 09:52
1 тыс
0
0
2

Суп с овощами и чесночными стрелками

Суп с овощами и чесночными стрелками, готовится из овощей, которых желательно добавить во время приготовления как можно больше и чесночных стрелок. Чеснок обеспечивает горячему блюду прекрасный аромат. Такой летний суп получается очень вкусным, полезным и не смотря на то, что он овощной, довольно сытным.
Аватар пользователя Liliya777
Liliya777
03.07.2019 13:34
1 тыс
0
0
0

Абрикосовый джем с лимоном

Абрикосовый джем с лимоном – прекрасная летняя заготовка из фруктов в домашних условиях. Приготовив экзотическое варенье, можно зимой наслаждаться его вкусом. Также джем из абрикосов станет замечательной начинкой для пирожков, тонких сладких блинчиков. Им можно прослоить коржи торта, добавить в песочные корзиночки или просто выложить на батон, белый хлеб и кушать с молоком.
Аватар пользователя Галина М
Галина М
05.08.2018 10:22
1 тыс
0
0
2

Малосольные патиссоны быстрого приготовления

Малосольные патиссоны обладают потрясающим вкусом, они напоминают одновременно и соленые грибы и кабачки и огурцы. Такая закуска нравится всем кто ее пробует. Она отлично подходит почти ко всем блюдам, а особенно к мясу, рыбе, картошке, да и просто патиссоны вкусны сами по себе. Многие солят патиссоны на зиму, я же предпочитаю их готовить быстрым способом и кушать сразу летом.
Аватар пользователя Татьяна Рич
Татьяна Рич
02.07.2019 14:11
1 тыс
0
0

Прохладительные напитки — вкусная свежесть

8

Цитрусовый лимонад в домашних условиях

Лето, солнце, жара, наш организм требует больше воды, но пить обычную воду не хочется, поэтому предлагаю вам приготовить прохладительный цитрусовый лимонад в домашних условиях. Он отлично заменит обычную воду и наш организм получит большое количество витаминов.
Аватар пользователя Юлия Дмитрева
Юлия Дмитрева
08.07.2020 17:11
664
0
0
4

Освежающий напиток с лимоном и мятой

В жаркую летнюю погоду организм требует чего-нибудь освежающего и утоляющего жажду. В такие моменты на помощь приходит освежающий напиток с лимоном и мятой. Этот напиток очень быстро и легко готовится, и получается очень вкусным. Не один летний день не пройдет без этого освежающего напитка.
Аватар пользователя Надежда
Надежда
01.07.2020 20:57
597
0
1
3

Домашний лимонад из клубники, лимона и мяты

Вкусный, освежающий напиток домашний лимонад из клубники, лимона и мяты - спасение в летнюю жару. Он не только охлаждает, но и очень полезный, так как в нем очень много витаминов. Готовится такой напиток очень быстро.
Аватар пользователя Анжелика
Анжелика
27.06.2020 13:10
411
0
0
4

Клубничный компот из свежих ягод

В сезон муж всегда привозит килограммы клубники и её необходимо как-то использовать. Я всегда закатываю на зиму варенье, компоты, перетираю её с сахаром. В жаркий летний день стакан холодного клубничного компота из свежих ягод будет очень кстати.
Аватар пользователя Елизавета
Елизавета
11.06.2020 07:26
407
0
0
2

Освежающий напиток из сыворотки и апельсина

Доброго времени суток!:) Лето, солнышко, жара... И так хочется чего-то прохладного, освежающего и утоляющего жажду. Предлагаю приготовить простой яркий напиток из апельсина и сыворотки. Готовится очень просто, получается безумно вкусно и невероятно полезно. Итак, приступим:)
Аватар пользователя Анастасия
Анастасия
05.07.2020 17:07
393
0
0
4

Компот из апельсинов в домашних условиях

Апельсин - вкусный и полезный цитрус, в котором много витамина C. Компот из апельсинов получается вкусным и ароматным, его очень легко и просто приготовить в домашних условиях. Он отлично утоляет жажду и освежает в жаркий летний день. Предлагаю простой рецепт этого чудесного напитка.
Аватар пользователя Елизавета
Елизавета
15.06.2020 18:23
385
1
1
0

Яблочный чай с мелиссой и лимоном

Вкусный и полезный яблочный чай с мелиссой и лимоном – напиток, который подходит для любого сезона. Летом его можно пить в холодном виде – он прекрасно освежает. Зимой, заменив свежую мелиссу на сушеную, в горячем – чтобы согреться и насытить организм витаминами.
Аватар пользователя Марина Мажаева
Марина Мажаева
26.06.2020 17:47
321
0
0

Набирающие популярность

Все рецепты
2

Коктейль из простокваши с бананом 

Здравствуйте! Лето продолжается, жара во всю, и так хочется освежиться. Спасением выступают мороженое, компоты и всевозможные коктейли и освежающие напитки. Предлагаю вариант коктейля из простокваши с бананом. Он не только поможет освежиться и утолить жажду, но и напитает организм полезными микроэлементами.
Аватар пользователя Анастасия
Анастасия
27.07.2020 17:27
518
0
0
10

Бисквитный торт со сливочно-смородиновым кремом

Сегодня у нас с вами на десерт восхитительный бисквитный торт со сливочно- смородиновым кремом. Этот торт получается лёгким, освежающим, с лёгкой кислинкой, как раз именно то, что так нужно в летнюю жару. Приготовьте этот десерт и оцените его сами. Приятного аппетита!
Аватар пользователя SvetlayaLSveta
SvetlayaLSveta
25.07.2020 16:36
414
1
0
2

Вермишелевый суп на курином бульоне с яйцом

Здравствуйте! Вермишелевый супчик на курином бульоне получается очень вкусным и сытным. Яйцо, добавленное в суп, придаст пикантности и насыщенности. Такой суп прекрасно разнообразит Ваши обеды, и обязательно понравится и взрослым, и детям.
Аватар пользователя Анастасия
Анастасия
25.07.2020 23:03
414
0
0
3

Котлеты из куриного фарша с кабачками

Легкие, сочные, нежные котлеты из куриного фарша с кабачками - замечательно подходит для летнего меню, особенно, когда жарко и есть особо не хочется. Такие котлеты подойдут и для детского питания - они полезные и хорошо усваиваются.
Аватар пользователя Анжелика
Анжелика
28.07.2020 07:52
407
0
0
1

Греческий пирог из кабачков

Если вы любите кабачки и хотите приготовить из них новое блюдо, предлагаю обратить внимание на греческий пирог из кабачков. Пирог получается легкий, потому что в нем больше других ингредиентов чем муки. Это блюдо скорее больше похоже на запеканку, чем на пирог, сочная, ароматная, вкусная запеканка.
Аватар пользователя Олесик
Олесик
26.07.2020 11:53
277
0
0
1

Простые оладьи из кабачков с сыром на сковороде

Из кабачков можно приготовить множество блюд, сегодня я хочу с вами поделиться одним из любимых рецептов. Простые оладьи из кабачков с сыром на сковороде получаются очень аппетитные и нежные. Я буду рада если вы опробуете в деле этот рецепт.
Аватар пользователя Света Иванова
Света Иванова
27.07.2020 21:12
248
0
0
1

Пицца с колбасой и болгарским перцем на скорую руку

Хотите приготовить на скорую руку пиццу? Тогда советую приготовить её по-моему рецепту. Пицца с колбасой и болгарским перцем на скорую руку проста в приготовлении, но получается она очень вкусной. Можно приготовить на обед или праздничный стол.
Аватар пользователя _Monica_
_Monica_
25.07.2020 11:34
237
0
0

Топ категорий

Выпечка

Все Выпечка
11

Булочка плетёнка с ягодами в духовке

Из дрожжевого теста можно испечь вкусную булочку плетенку с ягодами в духовке. Из ягод у меня шелковица, но можно использовать и другие. Булочка получается мягкой, воздушной и в меру сладкой. Все тесто делится на три части, из каждой формируется жгут с начинкой. А подавать готовую плетенку можно с молоком или чаем.
Аватар пользователя Нина Сергеева
Нина Сергеева
23.07.2020 11:48
684
0
2
43

Мягкие венские вафли в мультипекаре

Предлагаю вам к чаю приготовить мягкие венские вафли в мультипекаре. Вкусные, в меру сладкие и нежные вафли очень понравятся и домочадцам, и гостям. Их можно подать с джемом, вареньем, мороженым или сгущенным молоком. Также вафли отлично подойдут для перекуса.
Аватар пользователя Алла
Алла
28.02.2019 13:20
42 тыс
3
121
6

Пирожки с капустой и яйцами из дрожжевого теста в духовке

Предлагаю Вам приготовить пирожки с капустой и яйцами из дрожжевого теста в духовке. Тесто получается очень вкусное, воздушное, мягкое и ароматное. А начинка выходит очень нежной и лёгкой. Попробуйте, Вам понравится!
Аватар пользователя Филадэльфия Люкайтис
Филадэльфия Люкайтис
24.07.2020 19:31
302
0
1
6

Пирожки с капустой и яйцами из дрожжевого теста в духовке

Предлагаю Вам приготовить пирожки с капустой и яйцами из дрожжевого теста в духовке. Тесто получается очень вкусное, воздушное, мягкое и ароматное. А начинка выходит очень нежной и лёгкой. Попробуйте, Вам понравится!
Аватар пользователя Филадэльфия Люкайтис
Филадэльфия Люкайтис
24.07.2020 19:31
302
0
1
4

Воздушный пирог с черной смородиной на молоке

Удивительно пышный и воздушный, тающий во рту пирог с кисленькой освежающей ягодой черной смородины. Испечь такой пирог совсем не сложно, все из простых и доступных продуктов. Воздушный пирог с черной смородиной на молоке хорошо подойдет к чаю, кофе или компоту.
Аватар пользователя Нюра
Нюра
21.07.2020 20:16
409
0
0
0

Яблочная шарлотка на кислом молоке в духовке

Иногда бывает, что открываешь пакет с молоком, а оно прокисло. Ну и что с ним делать? Вылить жалко, блины и оладьи уже надоели. Тогда приготовьте такую воздушную и нежную шарлотку с кислинкой и ароматом яблок. Делается просто и быстро, а удовольствия море.
Аватар пользователя Лариса Трямкина
Лариса Трямкина
19.09.2019 20:46
4 тыс
0
1

Праздничные салаты

Все Праздничные салаты
3

Оливье с помидорами

Все любят традиционный новогодний салат Оливье! Мне он так нравится, что я готовлю его в разные времена года, а летом хочется разнообразить его свежими овощами. Поэтому я добавляю в него помидоры. Получается вкусно и немного необычно! Приятного аппетита!
Аватар пользователя Kitty
Kitty
11.08.2019 23:21
975
0
1
2

Салат Лесная поляна с курицей и маринованными грибами

Предлагаю приготовить простой и очень вкусный салат Лесная поляна с курицей и маринованными грибами. Такой салат станет украшением любого праздничного ужина. Для приготовления используются самые доступные ингредиенты. Грибы можно брать любые, главное, чтобы они были целыми.
Аватар пользователя ProstoNastia
ProstoNastia
29.07.2020 15:11
66
0
0
2

Салат Лесная поляна с курицей и маринованными грибами

Предлагаю приготовить простой и очень вкусный салат Лесная поляна с курицей и маринованными грибами. Такой салат станет украшением любого праздничного ужина. Для приготовления используются самые доступные ингредиенты. Грибы можно брать любые, главное, чтобы они были целыми.
Аватар пользователя ProstoNastia
ProstoNastia
29.07.2020 15:11
66
0
0
1

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и болгарским перцем

Предлагаю разнообразить классический вариант крабового салата и приготовить крабовый салат с болгарским перцем. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и болгарским перцем получается очень вкусный и необычный. Такой салат отлично подойдет для праздничного стола.
Аватар пользователя Bruneto4ka
Bruneto4ka
23.07.2020 18:10
142
0
0
0

Слоеный салат из крабовых палочек и зеленого горошка 

В наше время крабовые палочки - это самый популярный ингредиент для приготовления салатов и холодных закусок. Советую приготовить слоеный салат из крабовых палочек с зеленым горошком. Очень вкусный и простой в приготовлении салатик, подойдет вполне даже на праздничный стол.
Аватар пользователя Ольга Викторовна
Ольга Викторовна
23.07.2020 14:01
146
0
0

Десерты

Все Десерты
65

Заварной крем без молока

Заварной крем без молока готовится на обычной питьевой воде. Получается просто шикарный крем для бисквитного торта, профитролей и других пирожных. Для крема берутся только яичные желтки, а из белков можно приготовить вкусный омлет. Для аромата следует добавлять ванильный сахар. Сливочное масло должно быть настоящим с жирностью не менее 72,5 %.
Аватар пользователя Нина Сергеева
Нина Сергеева
09.01.2019 13:16
39 тыс
0
69
2

Домашняя яблочная пастила в сушилке для фруктов и овощей

Яблочная пастила - находка для любителей домашних и натуральных сладостей. Её можно готовить в духовке, но наличие сушилки для овощей и фруктов облегчит приготовление домашней пастилы. В рецепте я указала вариант приготовления с кислыми яблоками с добавлением сахара. Если взять сладкие яблоки, то сахар можно вообще не добавлять и у нас получится отличный диетический вариант яблочной пастилы, которой можно будет лакомиться даже детям.
Аватар пользователя ole-titar
ole-titar
09.09.2019 09:17
4 тыс
0
0
23

Чак-чак со сгущенкой

Традиционный чак-чак готовится на основе медовой заливки. Однако мед не все любят или есть непереносимость продукта. Предлагаю вам отличный альтернативный вариант - чак-чак со сгущенкой. Десерт получается очень вкусным, нежным и сладким.
Аватар пользователя Алла
Алла
07.12.2018 09:34
8 тыс
0
6
0

Молочный десерт с клубникой на кукурузном крахмале

Предлагаю попробовать этот легкий, освежающий и очень вкусный молочный десерт со свежей клубникой на кукурузном крахмале. Готовится он очень просто и очень быстро, если не считать времени на охлаждение. Понравится детям и взрослым.
Аватар пользователя Нюра
Нюра
27.07.2020 20:11
154
0
0

Супы и бульоны

Все Супы и бульоны
2

Вермишелевый суп на курином бульоне с яйцом

Здравствуйте! Вермишелевый супчик на курином бульоне получается очень вкусным и сытным. Яйцо, добавленное в суп, придаст пикантности и насыщенности. Такой суп прекрасно разнообразит Ваши обеды, и обязательно понравится и взрослым, и детям.
Аватар пользователя Анастасия
Анастасия
25.07.2020 23:03
414
0
0
11

Суп с лапшой быстрого приготовления

Лёгкий, простой и экономичный суп с лапшой быстрого приготовления сможет сварить даже начинающая хозяйка. Несмотря на лёгкость приготовления, получается такой супчик довольно вкусным и сытным, и готовится он достаточно быстро. Этот суп понравится и взрослым и детям.
Аватар пользователя МарияZ
МарияZ
03.09.2019 21:05
8 тыс
0
2
0

Сливочный крем-суп с овощами с филе кролика

Предлагаю приготовить вот такой невероятно вкусный, полезный сливочный крем-суп с овощами и филе кролика. Он понравится как детям, так и всем остальным семейным. Насыщенный цвет, утонченный вкус, легкий, то что надо в летний период, когда особо не хочется заморачиваться.
Аватар пользователя Анастасия86 Мукминова
Анастасия86 Мукминова
25.07.2020 08:36
129
0
0
0

Сливочный крем-суп с овощами с филе кролика

Предлагаю приготовить вот такой невероятно вкусный, полезный сливочный крем-суп с овощами и филе кролика. Он понравится как детям, так и всем остальным семейным. Насыщенный цвет, утонченный вкус, легкий, то что надо в летний период, когда особо не хочется заморачиваться.
Аватар пользователя Анастасия86 Мукминова
Анастасия86 Мукминова
25.07.2020 08:36
129
0
0
3

Крем-суп из патиссонов

Крем-суп или суп-пюре сегодня стали популярными среди всех слоев населения. У богатых крем-суп это деликатес и дорогое блюдо. У тех, кто живет скромнее - суп-пюре, это универсальное блюдо, в которое можно класть все, что есть в холодильнике. Приготовить дома крем-суп из патиссонов можно легко и просто, практически без усилий и больших финансовых затрат. Сегодня я вам подскажу как...
Аватар пользователя IRAN
IRAN
02.09.2018 12:11
2 тыс
0
4

Вторые блюда

Все Вторые блюда
13

Спагетти с курицей в сливочном соусе

Спагетти с курицей в сливочном соусе - необычное и очень вкусное блюдо, которое можно подать и дорогим гостям, и любимой семье на обед или ужин. Соус получается ароматным, нежным и с насыщенным сливочным вкусом. Для приготовления соуса я использовала сливки 10%.
Аватар пользователя Алла
Алла
12.11.2019 08:33
28 тыс
0
6
55

Спагетти с фрикадельками в томатном соусе

В замечательном диснеевском мультфильме «Леди и Бродяга» главные герои с удовольствием кушают в ресторане. Симпатичные добрые собачки получили от поваров замечательное угощение – спагетти с фрикадельками. Мы приготовим макароны по данному рецепту, добавив сюда томатный соус. Обязательно попробуйте кушанье, а заодно пересмотрите  веселый мультик.
Аватар пользователя Галина М
Галина М
13.10.2018 12:02
39 тыс
2
77
9

Курица по-французски с помидорами и сыром

Нежное куриное мясо хорошо в любом исполнении. Однако вам предстоит попробовать один из шедевров – курица по-французски с помидорами и сыром. Готовим в духовке вкусное блюдо, которое без сомнений вызовет восторг. С этого момента праздники без него обходиться не будут, потому что все влюбляются в сочную курятину, которая ничем не уступает свинине или говядине.
Аватар пользователя Галина М
Галина М
31.07.2018 16:38
14 тыс
0
7
9

Курица по-французски с помидорами и сыром

Нежное куриное мясо хорошо в любом исполнении. Однако вам предстоит попробовать один из шедевров – курица по-французски с помидорами и сыром. Готовим в духовке вкусное блюдо, которое без сомнений вызовет восторг. С этого момента праздники без него обходиться не будут, потому что все влюбляются в сочную курятину, которая ничем не уступает свинине или говядине.
Аватар пользователя Галина М
Галина М
31.07.2018 16:38
14 тыс
0
7
4

Гуляш из свиной печени с подливкой

Удивительное блюдо гуляш: когда-то его готовили исключительно из говядины. Став всенародно любимым, он изменил свой состав. Предлагаю свой рецепт приготовления вкусного гуляша из свиной печени с подливкой. Получится отличное второе для обеда или ужина. Печенка с подливой отлично сочетается с разными гарнирами. Я предпочитаю в таких случаях картофельное пюре, но можно любые макароны отварить или рис.
Аватар пользователя Галя
Галя
25.09.2019 12:00
16 тыс
0
10
6

Кабачки жареные на электрогриле

Кабачки жареные на электрогриле это отличный вариант гарнира к мясным блюдам, а так же замечательная закуска, если подать их с соусом. Кабачки жарятся на электрогриле с минимальным количеством растительного масла и без муки, а значит их по праву можно считать диетическим блюдом, и кушать всем сторонникам правильного питания. Обязательно успейте приготовить кабачки на электрогриле, пока еще сезон в самом разгаре.
Аватар пользователя Татьяна Рич
Татьяна Рич
30.07.2019 09:35
10 тыс
0
18

Салаты

Все Салаты
5

Салат Мистер Краб за 15 минут

Салат Мистер Краб за 15 минут – это сочный, вкусный и простой в исполнении салат. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой. Подойдёт для любого праздника. Заправлять салат рекомендуется прямо перед подачей к столу.
Аватар пользователя Анна Чехова
Анна Чехова
24.07.2020 23:44
221
0
0
7

Салат с фасолью, помидорами и сухариками

Консервированные продукты в баночках помогают нам быстро приготовить различные вкусные блюда. Даже если времени нет, можно сделать за несколько минут салат с красной фасолью, помидорами и сухариками. Вы его еще не пробовали, тогда поверьте мне и предложенным фото – вкус будет отменным. Не то что себе, дорогим гостям подать можно. Пробуем?
Аватар пользователя Галя
Галя
19.09.2019 13:29
11 тыс
0
4
1

Салат из тертых огурцов Gurkensalat

Рецепт салата из тертых огурцов "Gurkensalat" нам подарила немецкая кулинария. Простой, легкий, невероятно сочный салат отлично подходит для разгрузочных дней, для быстрого перекуса. Огурцы для этого салата можно тонко нарезать, но если хочется сочности, то лучше перетирать их через терку. Салат по вкусу напоминает отличные малосольные огурцы.
Аватар пользователя Олесик
Олесик
28.06.2019 14:37
2 тыс
0
0
1

Салат из тертых огурцов Gurkensalat

Рецепт салата из тертых огурцов "Gurkensalat" нам подарила немецкая кулинария. Простой, легкий, невероятно сочный салат отлично подходит для разгрузочных дней, для быстрого перекуса. Огурцы для этого салата можно тонко нарезать, но если хочется сочности, то лучше перетирать их через терку. Салат по вкусу напоминает отличные малосольные огурцы.
Аватар пользователя Олесик
Олесик
28.06.2019 14:37
2 тыс
0
0
2

Салат с ананасами, консервированной кукурузой и сыром

Представляю вашему вниманию рецепт приготовления салата с ананасами, консервированной кукурузой и сыром. Ни один праздник не обходится без приготовления салата. Этот рецепт не займёт много времени.
Аватар пользователя Галина Васильева
Галина Васильева
26.07.2020 15:00
193
0
0
49

Салат Фунчоза с заправкой Чим-Чим

Прогуливаясь по супермаркету наткнулась на эту корейскую заправку. На обороте даны инструкции по приготовлению, и перечень ингредиентов. Не долго думая, я купила все необходимое и решила вечером состряпать салатик. В итоге все получилось лучше даже, чем ожидалось! Советую всем любителям салата из фунчозы!
Аватар пользователя nyamkin
nyamkin
19.02.2018 01:16
12 тыс
0
24

Пироги

Все Пироги
1

Греческий пирог из кабачков

Если вы любите кабачки и хотите приготовить из них новое блюдо, предлагаю обратить внимание на греческий пирог из кабачков. Пирог получается легкий, потому что в нем больше других ингредиентов чем муки. Это блюдо скорее больше похоже на запеканку, чем на пирог, сочная, ароматная, вкусная запеканка.
Аватар пользователя Олесик
Олесик
26.07.2020 11:53
277
0
0
4

Воздушный пирог с черной смородиной на молоке

Удивительно пышный и воздушный, тающий во рту пирог с кисленькой освежающей ягодой черной смородины. Испечь такой пирог совсем не сложно, все из простых и доступных продуктов. Воздушный пирог с черной смородиной на молоке хорошо подойдет к чаю, кофе или компоту.
Аватар пользователя Нюра
Нюра
21.07.2020 20:16
409
0
0
17

Мини курники из слоеного теста

Мини курники из слоеного теста получаются сочными, нежными и ни чуть не уступают по вкусу большому пирогу. Выпечку удобно брать с собой на перекус, в дальнюю поездку или же на пикник. Готовятся мини курники быстро и легко. Для начинки потребуются куриное филе, картофель, лук и сливочное масло. Побалуйте своих близких ароматной и сочной горячей выпечкой!
Аватар пользователя Алла
Алла
21.01.2019 10:15
13 тыс
0
40
17

Мини курники из слоеного теста

Мини курники из слоеного теста получаются сочными, нежными и ни чуть не уступают по вкусу большому пирогу. Выпечку удобно брать с собой на перекус, в дальнюю поездку или же на пикник. Готовятся мини курники быстро и легко. Для начинки потребуются куриное филе, картофель, лук и сливочное масло. Побалуйте своих близких ароматной и сочной горячей выпечкой!
Аватар пользователя Алла
Алла
21.01.2019 10:15
13 тыс
0
40
1

Пирог с вишней на кефире в духовке

Летний, яркий, сочный и вкусный пирог с вишней на кефире приготовленный в духовке. Самый простой рецепт по типу "всё смешал и готово". Кусочек такого пирога точно не навредит вашей фигуре, если вы стараетесь питаться правильно или считаете калории.
Аватар пользователя Эльза
Эльза
24.07.2020 08:38
271
0
1
9

Курники из слоеного теста с картошкой и курицей

Предлагаю вам в выходные приготовить курники из слоеного теста с картошкой и курицей. Выпечка порадует вас и ваших домочадцев своим ароматом, сочной начинкой, мягким тестом. Курники получаются сытными и, конечно же, очень вкусными. Они выручат вас во время дальней поездки, на природе.
Аватар пользователя Алла
Алла
20.04.2019 11:36
9 тыс
0
3

Котлеты

Все Котлеты
3

Котлеты из куриного фарша с кабачками

Легкие, сочные, нежные котлеты из куриного фарша с кабачками - замечательно подходит для летнего меню, особенно, когда жарко и есть особо не хочется. Такие котлеты подойдут и для детского питания - они полезные и хорошо усваиваются.
Аватар пользователя Анжелика
Анжелика
28.07.2020 07:52
407
0
0
30

Рубленные куриные котлеты с майонезом и мукой

Нет ничего проще, чем приготовить рубленные куриные котлеты. Я добавляю в них сегодня майонез и муку. Получаются они при таком сочетании продуктов очень нежными. Долго жарить их не надо, а вот мясо промариновать хорошенько не поленитесь. Тогда весь аромат специй будет звучать ярче, а сами изделия окажутся необычайно аппетитными.
Аватар пользователя Галина М
Галина М
03.12.2018 18:07
33 тыс
0
102
4

Котлетки из говяжьего фарша на электрогриле

Готовим на электрогриле вкусные сочные котлетки для всей семьи. Обжариваем в течение нескольких минут, чтобы сохранить сочность и мягкость готового блюда. Подавать лучше всего с отварными овощами или овощным салатом Это вкусно и полезно.
Аватар пользователя Миранда А
Миранда А
14.08.2019 22:24
14 тыс
0
23
4

Котлетки из говяжьего фарша на электрогриле

Готовим на электрогриле вкусные сочные котлетки для всей семьи. Обжариваем в течение нескольких минут, чтобы сохранить сочность и мягкость готового блюда. Подавать лучше всего с отварными овощами или овощным салатом Это вкусно и полезно.
Аватар пользователя Миранда А
Миранда А
14.08.2019 22:24
14 тыс
0
23
5

Котлеты из куриного фарша и картофеля в хрустящей панировке

Котлеты из куриного фарша и картофеля в хрустящей панировке очень вкусные и бюджетные котлетки. Они получаются очень мягкими и нежными внутри, а сверху с хрустящей корочкой. Такие котлетки отлично сочетаются со свежими овощами.
Аватар пользователя Анжелика
Анжелика
26.07.2020 07:39
194
0
0
1

Котлеты по-киевски из фарша с грибами в духовке

Хочу предложить вам приготовить очень вкусный рецепт котлет по-киевски из фарша с грибами в духовке. Такое блюдо идеально подойдет на праздничный стол или просто на семейный ужин. Попробуйте приготовить это блюдо своим родным и близким, вам точно понравится.
Аватар пользователя Leramilyuk124@mail.ru
Leramilyuk124@mail.ru
26.07.2020 23:15
161
0
0

Закуски

Все Закуски
6

Кабачки жареные на электрогриле

Кабачки жареные на электрогриле это отличный вариант гарнира к мясным блюдам, а так же замечательная закуска, если подать их с соусом. Кабачки жарятся на электрогриле с минимальным количеством растительного масла и без муки, а значит их по праву можно считать диетическим блюдом, и кушать всем сторонникам правильного питания. Обязательно успейте приготовить кабачки на электрогриле, пока еще сезон в самом разгаре.
Аватар пользователя Татьяна Рич
Татьяна Рич
30.07.2019 09:35
10 тыс
0
18
5

Кабачки с помидорами, сыром, чесноком и майонезом в духовке

Кабачковое меню у каждой хозяйки свое. Я обожаю готовить кабачки с помидорами под майонезом с чесноком и сыром в духовке. Это удивительная овощная закуска, которая мне кажется, пришла из Франции. Поэтому дома мы ее и называем – кабачки по-французски. Уверена, что любому парижанину мой рецепт придется по душе и по вкусу тоже, как и вам. Пробуйте!
Аватар пользователя Галя
Галя
26.07.2019 15:32
6 тыс
0
16
3

Сухарики из черного хлеба со специями в духовке

Сухарики из черного хлеба со специями в духовке идеально подойдут и к первым блюдам, и к пиву, и к перекусам. Сухарики получаются ароматными, хрустящими и, конечно же, очень вкусными. Для приготовления сухариков я взяла залежавшийся столичный хлеб.
Аватар пользователя Алла
Алла
26.02.2019 20:16
11 тыс
0
0
3

Сухарики из черного хлеба со специями в духовке

Сухарики из черного хлеба со специями в духовке идеально подойдут и к первым блюдам, и к пиву, и к перекусам. Сухарики получаются ароматными, хрустящими и, конечно же, очень вкусными. Для приготовления сухариков я взяла залежавшийся столичный хлеб.
Аватар пользователя Алла
Алла
26.02.2019 20:16
11 тыс
0
0
7

Шаурма с курицей на электрогриле

Приготовив однажды шаурму с курицей на электрогриле, вам больше не захочется есть покупную. Вам нужно подходить овощи , завернуть их в лаваш и пару минут подарить на гриле. Сочности блюда зависит от того, сколько вы добавите соуса. Вы можете заменить некоторые ингредиенты. Приятного аппетита!
Аватар пользователя Юлия
Юлия
29.01.2019 14:55
9 тыс
0
18

Каши

Все Каши
2

Вкусный гарнир из полбы

Полба - это группа видов рода пшеница (Triticum) с плёнчатым зерном и с ломкими колосьями. Внешне полба напоминает коричневый рис и очень хорошо смотрится в качестве гарнира. При этом гарнир из полбы хорошо оттеняет любое мясное блюдо и является очень полезным для пищеварения. Пробуем?!
Аватар пользователя IRAN
IRAN
02.01.2019 17:24
5 тыс
0
3
9

Молочная каша из гречневых хлопьев

Любите по утрам кушать кашу? Наша семья тоже очень любит их. Одной из таковых является молочная каша из гречневых хлопьев. Варится такая каша очень быстро, а насыщает организм она на долгий срок. Попробуйте приготовить такой завтрак, вам очень понравится.
Аватар пользователя Ольга
Ольга
12.09.2018 23:21
4 тыс
0
1
5

Овсяная каша с сыром

Если вы не любите и не едите овсяную кашу, то приготовьте её по моему рецепту и ваше мнение об овсянке изменится. Это идеальный вариант завтрака, овсянка получается умопомрачительной, это не сладкая каша готовится на воде с большим количеством сыра, вкус у нее ни на что не похож, очень интересный и необычный. На сыре в этом рецепте экономить не стоит, желательно использовать хорошо плавившиеся сорта сыра, например пармезан.
Аватар пользователя Татьяна Рич
Татьяна Рич
15.11.2019 12:16
2 тыс
0
0
5

Овсяная каша с сыром

Если вы не любите и не едите овсяную кашу, то приготовьте её по моему рецепту и ваше мнение об овсянке изменится. Это идеальный вариант завтрака, овсянка получается умопомрачительной, это не сладкая каша готовится на воде с большим количеством сыра, вкус у нее ни на что не похож, очень интересный и необычный. На сыре в этом рецепте экономить не стоит, желательно использовать хорошо плавившиеся сорта сыра, например пармезан.
Аватар пользователя Татьяна Рич
Татьяна Рич
15.11.2019 12:16
2 тыс
0
0
5

Овсяная каша для детей

Овсяная каша очень полезна, особенно для детей. Эта каша обладает не только приятными вкусовыми качествами, но и является источником различных минералов и витаминов. Готовить её очень быстро и просто, поэтому советую всем мамам не лениться и варить овсянку для своих деток, это гораздо полезнее, дешевле и вкуснее чем покупать готовые каши и разводить их водой или молоком.
Аватар пользователя Татьяна Рич
Татьяна Рич
06.04.2019 11:56
3 тыс
0
2
2

Кускус на молоке в мультиварке

Кускус на молоке в мультиварке варится достаточно быстро. Эта техника позволяет распарить крупу, при этом молоко не убегает. Существует несколько хитростей, чтобы молочко не убежало через верх кастрюли. Можно устанавливать решетку для пара или смазывать чашу внутри сливочным маслом. Эту кашу из кускуса можно к столу подавать с вареным яйцом и сыром, либо с медом и сливочным маслом. Получается отменный завтрак или ужин.
Аватар пользователя Нина Сергеева
Нина Сергеева
24.02.2019 16:21
2 тыс
0
0

Блины, блинчики

Все Блины, блинчики
3

Овсяноблин с начинкой из картофельного пюре

Любителям вкусных завтраков, вкусного перекуса или обеда, предлагаю присоединиться и сделать этот сытный и несложный в приготовлении овсяноблин с начинкой из картофельного пюре. Это именно тот рецепт, который получается всегда и у каждого желающего приготовить. Начинку можно использовать любую - зависит от предпочтений и вашей фантазии. Очень сытно и не дорого. Присоединяйтесь к пошаговому приготовлению, друзья.
Аватар пользователя Irina Shparko
Irina Shparko
28.07.2020 22:41
108
0
0
1

Тонкие блины на кокосовом молоке

Блины - многим знакомое и любимое блюдо. Существует множество рецептов блинов, например, на молоке, на кефире, минералке или же с разрыхлителем. Конечно, веганы могут приготовить блины на минералке, но мой любимый вариант - на растительном молоке. Тонкие блины на кокосовом молоке, получаются очень вкусные и имеют сливочно-кокосовый вкус.
Аватар пользователя Юлия_М
Юлия_М
28.07.2020 07:53
106
0
0
2

Ажурные блины на минералке 

Существует много рецептов приготовления блинов, но я сегодня поделюсь с Вами рецептом ажурных блинов на минералке. Блины получаются нежные, в дырочку, вкусные. В основе этого рецепта лежит реакция между содой, кислым кефиром и минералкой.
Аватар пользователя Ольга Васильевна
Ольга Васильевна
18.07.2020 14:19
210
0
0
0

Панкейки на йогурте на сковороде

Предлагаю приготовить панкейки на йогурте на сковороде. Готовятся легко и быстро. Вкусные панкейки получаются пышными и мягкими. Вкусно, а главное полезно, так как жарятся они без растительного масла. Йогурт можно любой по желанию.
Аватар пользователя Sakura2020
Sakura2020
20.07.2020 20:33
209
0
0

Напитки

Все Напитки
1

Ташкентский чай

Ташкентский чай в жаркую погоду утоляет жажду, расслабляет и отлично освежает. В напиток добавляют зеленый чай, лимон, мяту и мед, который можно смело заменить сахаром. Чай получается полезным, тонизирующим и очень вкусным. Даже детишки будут пить его с огромным удовольствием! Также в чай можно добавить кубики льда и получить отличный прохладительный напиток.
Аватар пользователя Алла
Алла
10.08.2019 07:03
5 тыс
0
2
2

Коктейль из простокваши с бананом 

Здравствуйте! Лето продолжается, жара во всю, и так хочется освежиться. Спасением выступают мороженое, компоты и всевозможные коктейли и освежающие напитки. Предлагаю вариант коктейля из простокваши с бананом. Он не только поможет освежиться и утолить жажду, но и напитает организм полезными микроэлементами.
Аватар пользователя Анастасия
Анастасия
27.07.2020 17:27
518
0
0
0

Компот из вишни и абрикосов

Компот из вишни и абрикосов в нашей семье является самым любимым. Цвет у компота получается с красивым розовым оттенком, а вкус - волшебным. Вишня придает напитку легкую кислинку, а абрикос - насыщенность. Я уверена, ваши домочадцы останутся в большом восторге от данного компота!
Аватар пользователя Алла
Алла
10.08.2019 06:46
2 тыс
0
1
0

Компот из вишни и абрикосов

Компот из вишни и абрикосов в нашей семье является самым любимым. Цвет у компота получается с красивым розовым оттенком, а вкус - волшебным. Вишня придает напитку легкую кислинку, а абрикос - насыщенность. Я уверена, ваши домочадцы останутся в большом восторге от данного компота!
Аватар пользователя Алла
Алла
10.08.2019 06:46
2 тыс
0
1
2

Алкогольный Мохито с ромом и спрайтом в домашних условиях

Сегодня расскажу вам как можно приготовить алкогольный коктейль Мохито с ромом в домашних условиях. Его готовить несложно Главное условие - соблюдать необходимые пропорции. Данный рецепт я делаю на основа спрайта, но если его нет под рукой делайте классическую версию коктейля: берите газированную любую воду и добавьте обычный сахар (примерно 1/2 ч.л.) или сахарный сироп (10-15 мл), и тщательно перемешайте с помощью ложки, пока сахар не растворится. Сахар можно регулировать по вкусу.Но сильно сладкий не стоит делать, вкус перебивается.
Аватар пользователя nyamkin
nyamkin
22.06.2019 13:46
6 тыс
0
1
8

Кисель на кукурузном крахмале

Кисель на кукурузном крахмале не хуже того, что готовится с добавлением картофельного крахмала. А чтобы напиток получился не только густым, но и ароматным, рекомендуется брать разные фрукты и ягоды. Кисель варится на плите, получается очень вкусным и нежным. Его можно пить на завтрак или полдник.
Аватар пользователя Нина Сергеева
Нина Сергеева
10.01.2019 18:25
13 тыс
0
2

Пять причин, чтобы полюбить лучший сайт с рецептами - Нямкин RU:

1. Все пошаговые рецепты проверены в приготовлении нашими кулинарами. У нас не принято копировать с других сайтов и модераторы за этим тщательно следят.

2. Рейтинги, просмотры и комментарии рецептов с фото и полезных советов. Только лучшие и интересные поднимаются вверх.

3. Профиль пользователя это целый кулинарный мир: свои книги рецептов, копилки советов, подписки и дружба с другими кулинарами, личные сообщения, ведение групп и многое другое.

4. Публикуйте свои рецепты или советы. Главное условие: текст должен быть написан вами, а сам процесс приготовления необходимо снять на фотоаппарат или телефон.

5. Мы сделали удобный кулинарный сайт, чтобы поиск и навигация были для вас комфортными. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас!