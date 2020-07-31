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Рулет из омлета с рикоттой и зеленью
Летний салат из огурцов, помидоров с зеленью и сметаной
Абрикосовый джем на зиму
Варенье пятиминутка из чёрной смородины
Рулетики из готового слоеного теста с мясом, шампиньонами и сыром
Баклажаны на гриле с пряными травами
Полезные советы и лайфхаки 3 095 советов, +5 новыхВсе советы и лайфхаки
Нигелла дамасская: как вырастить этот прекрасный цветок у себя на участке
9 нестандартных блюд из яиц
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Летние рецепты — ярко, солнечно и сочно!
Суп с зелёным луком
Шарлотка с щавелем
Компот из малины с мятой на зиму в 3-х литровых банках
Жареные чесночные стрелки с мясом по-корейски
Суп с овощами и чесночными стрелками
Абрикосовый джем с лимоном
Малосольные патиссоны быстрого приготовления
Прохладительные напитки — вкусная свежесть
Цитрусовый лимонад в домашних условиях
Освежающий напиток с лимоном и мятой
Клубничный компот из свежих ягод
Освежающий напиток из сыворотки и апельсина
Компот из апельсинов в домашних условиях
Яблочный чай с мелиссой и лимоном
Набирающие популярностьВсе рецепты
Коктейль из простокваши с бананом
Бисквитный торт со сливочно-смородиновым кремом
Вермишелевый суп на курином бульоне с яйцом
Греческий пирог из кабачков
Простые оладьи из кабачков с сыром на сковороде
Пицца с колбасой и болгарским перцем на скорую руку
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ВыпечкаВсе Выпечка
Булочка плетёнка с ягодами в духовке
Мягкие венские вафли в мультипекаре
Пирожки с капустой и яйцами из дрожжевого теста в духовке
Пирожки с капустой и яйцами из дрожжевого теста в духовке
Воздушный пирог с черной смородиной на молоке
Яблочная шарлотка на кислом молоке в духовке
Праздничные салатыВсе Праздничные салаты
Салат Лесная поляна с курицей и маринованными грибами
Салат Лесная поляна с курицей и маринованными грибами
Салат с крабовыми палочками, кукурузой и болгарским перцем
Слоеный салат из крабовых палочек и зеленого горошка
ДесертыВсе Десерты
Заварной крем без молока
Домашняя яблочная пастила в сушилке для фруктов и овощей
Молочный десерт с клубникой на кукурузном крахмале
Супы и бульоныВсе Супы и бульоны
Вермишелевый суп на курином бульоне с яйцом
Суп с лапшой быстрого приготовления
Сливочный крем-суп с овощами с филе кролика
Сливочный крем-суп с овощами с филе кролика
Крем-суп из патиссонов
Вторые блюдаВсе Вторые блюда
Спагетти с курицей в сливочном соусе
Спагетти с фрикадельками в томатном соусе
Курица по-французски с помидорами и сыром
Курица по-французски с помидорами и сыром
Гуляш из свиной печени с подливкой
Кабачки жареные на электрогриле
СалатыВсе Салаты
Салат с фасолью, помидорами и сухариками
Салат из тертых огурцов Gurkensalat
Салат из тертых огурцов Gurkensalat
Салат Фунчоза с заправкой Чим-Чим
ПирогиВсе Пироги
Греческий пирог из кабачков
Воздушный пирог с черной смородиной на молоке
Мини курники из слоеного теста
Мини курники из слоеного теста
Пирог с вишней на кефире в духовке
Курники из слоеного теста с картошкой и курицей
КотлетыВсе Котлеты
Рубленные куриные котлеты с майонезом и мукой
Котлетки из говяжьего фарша на электрогриле
Котлетки из говяжьего фарша на электрогриле
Котлеты из куриного фарша и картофеля в хрустящей панировке
Котлеты по-киевски из фарша с грибами в духовке
ЗакускиВсе Закуски
Кабачки жареные на электрогриле
Кабачки с помидорами, сыром, чесноком и майонезом в духовке
Сухарики из черного хлеба со специями в духовке
Сухарики из черного хлеба со специями в духовке
Шаурма с курицей на электрогриле
КашиВсе Каши
Вкусный гарнир из полбы
Молочная каша из гречневых хлопьев
Овсяная каша с сыром
Овсяная каша с сыром
Овсяная каша для детей
Кускус на молоке в мультиварке
Блины, блинчикиВсе Блины, блинчики
Овсяноблин с начинкой из картофельного пюре
Тонкие блины на кокосовом молоке
Ажурные блины на минералке
НапиткиВсе Напитки
Ташкентский чай
Коктейль из простокваши с бананом
Компот из вишни и абрикосов
Компот из вишни и абрикосов
Алкогольный Мохито с ромом и спрайтом в домашних условиях
Кисель на кукурузном крахмале
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